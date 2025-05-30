Erbaa Narince Üzüm Yaprağına Coğrafi İşaret Töreni

Tokat'ın Erbaa ilçesinde "coğrafi işaretlere değer katanlara teşekkür belgesi" takdim töreni gerçekleştirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, her geçen gün Erbaa Narince üzüm yaprağının hem Türkiye hem de yurt dışında marka haline gelme yolunda çok başarılı adımlar katettiğini belirterek, "Aldığım rakamlara göre 2 milyar liranın üzerinde üretim söz konusu. 16 ülkeye ihracat yapılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu olarak coğrafi işaret konusunda birçok çalışma yapıyoruz. Erbaa Narince yaprağımızın Avrupa Birliği tescilinde de her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de adına festival düzenledikleri Erbaa yaprağının EMEK Kadın Kooperatifi ve özel sektörün katkılarıyla ihraç ürünü haline geldiğini söyledi.

Coğrafi işaretin bir ürünün yalnızca bir bölgeye ait olduğunu, o bölgenin doğal ya da beşeri unsurlarıyla şekillendiğini belgeleyen bir tescil türü olduğunu anlatan Karagöl, "Erbaa yaprağı da yalnızca bir tarımsal ürün değildir. Erbaa'nın kültürel, ekonomik ve sosyal kimliğinin bir yansımasıdır. Bugün Erbaa'da yaprak üretimi, binlerce çiftçinin geçim kaynağı olmuştur." dedi.

Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demiryak ise marka değerlerinin oluşturulmasında patent ve endüstriyel tasarımın geliştirilmesi, buluş ve icatların ortaya konulmasının o ülkenin bilimsel ve teknolojik bakımdan kapasitesini gösterdiğini kaydetti.

Programda konuşmaların ardından coğrafi işaret tescilli Erbaa Narince bağ yaprağının denetim ve üretim sürecine katkı sunanlara teşekkür belgeleri verildi.

Programa Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekteri Mehlika Dicle, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökalp Coşkun, Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal ile üreticiler katıldı.