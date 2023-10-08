Erbaa'da TIR Kaza Sonucu Şoför Hayatını Kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde devrildikten sonra kupası yanan TIR'ın şoförü Mehmet Boğaz (59), hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR'ın kupa kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edildi. Ekipler 30 dakika çalışma ile alevlere müdahale ederken, Boğaz hayatını kaybetti. Boğaz'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde devrildikten sonra kupası yanan TIR'ın şoförü Mehmet Boğaz (59), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Süt almak için Amasya'dan Erzincan'a giden Mehmet Boğaz yönetimindeki 58 AAD 279 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip, devrildi. Kaza sonrası TIR'ın kupa kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edildi. Ekipler 30 dakika çalışma ile alevlere müdahale ederken, Boğaz hayatını kaybetti. Boğaz'ın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)