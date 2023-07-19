Erbaa'da Otomobil Tamirhanesinde Yangın Çıktı
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bulunan otomobil tamirhanesinde çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi. Yangın, sabah saatlerinde başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobil tamirhanesinde çıkan yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Yangın, bu sabah saat 09.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Emin Ukay'a ait otomobil tamirhanesinde çıktı. İşyerinin ofis kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İşyeri sahibinin ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Yangın ekiplerin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası işyerinde maddi hasar meydana geldi. Soruşturma sürüyor.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel