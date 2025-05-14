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Erbaa'da 200 Konutluk Proje Hazırlandı

Erbaa'da 200 Konutluk Proje Hazırlandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacağı açıklandı. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, proje ile birlikte spor ve yaşam alanlarının da yer alacağını belirtti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacağı bildirildi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, odun pazarının yeni yerine taşınmasının ardından yıkım çalışmaları yapılan eski Oduncular Sitesi'nde inceleme yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Karagöl, yıkımı yapılan eski Oduncular Sitesi'nin yerine 200 konutluk bir proje hazırladıklarını söyledi.

Karagöl, söz konusu alanın içinde spor ve yaşam alanları da bulunacağını belirterek, "Biz burada 200 dairelik bir toplu konut planladık. Projeleri bitti. Şuanda bu alanın temizliği de son aşamaya geldi. İnşallah yakın zamanda açık ihaleye çıkarak buradaki projemizi hayata geçirme niyetindeyiz. Hem İmbat çayının kenarındaki dönüşümün fitilini buradan ateşlemeyi istiyoruz, hem de Erbaa'nın gerdanlığı olan İmbat'ın etrafında güzel bir proje olsun istiyoruz. Şehrimizin konut ihtiyacına yönelik bir çalışma yapmış olacağız." dedi.

Konut projesinin TOKİ tarafından yürütüleceğine işaret eden Karagöl, şunları kaydetti:

"TOKİ inşallah yakın zamanda ihaleye çıkacak, bizim burada yapacağımız projeyle devlet eliyle 500 konutun üzerinde katkı sağlayacağız. İnşallah buranın dönüştüğü, çocukların, kadınların rahat vakit geçirdiği, İmbat Park'ın etrafındaki düzenlemenin başka bir seviyeye çıktığı, kulesinin, yürüyüş yollarının, aydınlatmasının, şehir manzarasının olduğu eski o kötü görüntülerin ortadan kalktığı bir alan olacak. Ben şimdiden ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahalle halkına ve tüm hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum."

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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