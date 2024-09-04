Engelli bireyler Silifke'deki kampında spor yapıyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'na aileleriyle katılan engelli bireyler, spor yapıp denizde yüzerek vakit geçiriyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) koordinatörlüğündeki Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Programı'nın parçası olan "Respect" projesi kapsamında 94 engelli birey ve ailesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yaz kampına katıldı.

Masa tenisi, okçuluk, dart, plaj voleybolu, futbol ve basketbol etkinliklerinin düzenlendiği 4 günlük kampa katılanlar, spor yapma ve denizde yüzme imkanı buluyor.

Proje koordinatörü ve spor uzmanı Ali Osman Yağmurlu, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı illerinden engelli gençler ile ailelerini ağırladıklarını söyledi.

Engellileri sportif faaliyetlerle desteklemeyi amaçladıklarını dile getiren Yağmurlu, "Projemiz, engelli gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine, öz güven kazanmalarına ve destekleyici ortamda akranlarıyla olumlu iletişim kurmalarına fırsat sağlıyor." dedi.

TBESF görevlisi Ayhan Şahin, engelli bireyleri spora kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, kamp sonrasında da katılımcılarla iletişimi sürdüreceklerini anlattı.

Kampa Ankara'dan engelli oğluyla gelen Gülsen Erden de etkinliğin çok güzel geçtiğini, çocuğuyla eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'ndaki etkinlik 8 Eylül'de sona erecek.