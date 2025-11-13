Enerji Bakanı Bayraktar, EBRD Heyetini Ağırladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett ile yenilenebilir enerji, iletim altyapısı, madencilik ve enerji verimliliği gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı.
Görüşmede yenilenebilir enerji, iletim altyapısı, madencilik ve enerji verimliliği gibi alanlarda finansman ve teknik iş birliği konuları ele alındı.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası finans kuruluşlarıyla yapıcı ve çok boyutlu diyalogların önemine vurgu yaptı.
Kaynak: ANKA / Güncel