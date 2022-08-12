Endonezya, Rusya paylaşımı nedeniyle Ukrayna Büyükelçisini çağırdı

KUALA Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Rusya'yı kınamamasını eleştiren, Ukrayna'nın Cakarta Büyükelçisi'ni merkeze çağırdı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Cakarta Büyükelçisi Vasyl Hamianin'in sosyal medya paylaşımında Endonezya'yı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamadığı için eleştirmesinin ardından Bakanlığın, Büyükelçi'yi, "hoşnutsuzluğunu" bildirmek için merkeze çağırdığını bildirdi.

Büyükelçi Vasyl Hamianin'den, "Endonezya'nın Rusya'ya karşı tutumunun İsrail'e karşı duruşu kadar sert olmadığını ima ettiği sosyal medya paylaşımıyla tam olarak neyi kastettiğine açıklık getirmesi" istendi.

Sözcü Teuku Faizasyah, Hamianin'in Amerika ve Avrupa işlerinden sorumlu Genel Müdür Ngurah Swajaya tarafından kabul edildiğini ve Endonezya'nın dış politikalarını sorgulayan paylaşım nedeniyle "hoşnutsuzluk ve kızgınlığını" dile getirdiğini söyledi.

Teuku, "(Büyükelçinin) Sosyal medya paylaşımı kabul edilemez ve Ukraynalıları dost olarak gören Endonezya halkı için incitici." ifadesini kullandı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta sosyal medya hesabından "Endonezya, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve çocuklar da dahil olmak üzere sivil kayıplara neden olan saldırıları şiddetle kınıyor." ifadelerini paylaşmıştı.

Ukraynalı Büyükelçi Hamianin ise "Son 5 ayda Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırıların güçlü bir şekilde kınanmasına ne dersiniz? ve Müslüman çocuklar da dahil olmak üzere binlerce değilse de yüzlerce çocuğun ölümü?" şeklinde yorum yapmıştı.

İlk gerilim değil

Hamianin, 5 Ağustos'ta Endonezya Dışişleri Bakanlığını, Rusya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de yapılan toplantıya katılması nedeniyle de eleştirmişti.

Toplantıdan kısa süre sonra Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Rusya'yı ASEAN'ın uzun süreli ortağı olarak tanımlarken Endonezya'nın, bölgesel blok ile Rusya arasındaki ortaklığın "Birleşmiş Milletler tüzüğü, uluslararası hukuk ve ASEAN tüzüğü uyarınca barış ve refah getireceğine dair umudunu" dile getiren bir bildiri yayınlamıştı.

Hamianin, söz konusu bildiriye yine sosyal medya platformu Twitter'dan "Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya-ASEAN toplantısına ilişkin açıklamasını okumak sürpriz oldu. Moskova rejiminin 'barış ve refah' ile ortak noktasının ne olduğunu sorabilir miyim? Akla gelebilecek tüm uluslararası kuralları, ilkeleri ve BM Sözleşmesini ihlal eden Rusya değil mi? Rusya bir TERÖR DEVLETİDİR." şeklinde tepki göstermişti.

Devlet Başkanı Joko Widodo, yakın tarihte Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı ziyaretlerle barışçıl çözümler önermek ve devam eden savaşın dünya çapında gıda ve enerji krizlerine neden olduğuna ikna çabasıyla Volodymyr Zelensky ve Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Öte yandan Endonezya, Rusya'nın şubat sonunda Ukrayna'yı işgalini kınayan ilk ülkeler arasında yer alıyor.