Endonezya, Palm Yağı İhracatı için Yeni Pazarlar Araştırıyor

CAKARTA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimin palm yağı ihracatına etkisini hafifletmek amacıyla Afrika ve Doğu Asya ülkelerinde yeni ihracat pazarları arıyor.

Tarım Bakanlığı'na bağlı Çiftlikler Genel Müdürlüğü'nde palm yağı ve palmiye bitkilerinden sorumlu müdür olarak görev yapan Ardi Praptono, "Özellikle Afrika ve diğer ülkelerdeki yeni pazarlara açılacağız. Yeni pazarlar açmaya odaklanacağız" dedi.

Dünyanın en büyük palm yağı üreticilerinden biri olduklarını kaydeden Ardi, Hindistan-Pakistan çatışmasının henüz Endonezya'nın palm yağı ihracatını doğrudan etkilememiş olmasına rağmen erken önlem almanın önemini vurguladı.

Endonezya Palm Yağı Birliği'nin verilerine göre ülkenin ham palm yağı üretiminin 2025 yılında 53,6 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.