Endonezya'nın Mojokerto kenti, Budist figürleri tasvir eden heykellerle ünlü
Endonezya'nın Doğu Cava vilayetinde yer alan Mojokerto kenti, Budist figürleri tasvir eden pirinç alaşımdan yapılmış heykellerin ustalığıyla tanınıyor. Şehirdeki atölyeler, nesiller boyunca zanaatkar ailelerden geçen geleneksel yöntemleri kullanarak pirinç alaşımdan yapılan minyatür Buda heykelleri üretiyor.
CAKARTA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava vilayetinde yer alan Mojokerto kenti, Budist figürleri tasvir eden pirinç alaşımdan yapılmış heykellerin ustalığıyla tanınıyor.
Şehirdeki atölyeler, nesiller boyunca zanaatkar ailelerden geçen geleneksel yöntemleri kullanarak pirinç alaşımdan yapılan minyatür Buda heykelleri üretiyor.