Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Purnama ile Baran'ın Oda binasındaki görüşmelerinde, Türkiye ile Endonezya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler değerlendirildi.

Görüşmede Purnama, Endonezya ekonomisine ilişkin bilgi vererek, Türkiye ile ticaret hacminin artması için iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının önemli olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin, inşaat sektöründe dünyada ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Purnama, Türk inşaat sektörü firmalarını ülkesine davet etti.

Baran da konuk büyükelçiye, Türkiye ve Ankara ekonomisine ilişkin bilgi verdi.

Endonezya ile Türkiye'nin, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde ilişkilerinin bulunduğuna işaret eden Baran, "2030'da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Endonezya ile ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi ve yatırım ilişkileri tesis etmeyi hedefliyoruz. Ülkelerimiz arasında halen 2,5 milyar doların altında kalan ticareti en kısa sürede 5 milyar dolar düzeyine çıkarmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin daha da geliştirilebileceğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz tanklar ve zırhlı araçlar gibi kara harp araçlarının yanı sıra hızlı saldırı botları gibi deniz harp araçlarının ortak üretiminde de işbirliği yapıyor. İki ülkenin savunma sanayisi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmıştı. Bu tankların, 10'u Türkiye'de, 8'i ise Endonezya'da üretiliyor. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz."