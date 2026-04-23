Endonezya Maliye Bakanı Sadewa, ülkesinin "hayatta kalma modunda" olduğunu belirtti

Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ülkenin ekonomik stratejisini 'hayatta kalma modu' olarak tanımladı. Bakan, Cumhurbaşkanı Subianto'nun altyapı ve enerji güvenliği odaklı politikalarının önemine vurgu yaptı.

Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, ABD ile İsrail'in, İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın küresel ekonomik etkileri devam ederken, ülkesinin "hayatta kalma modunda" olduğunu bildirdi.

Antara News sitesinin haberine göre, Sadewa, başkent Cakarta'da düzenlenen bir sempozyumda Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sadewa, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya göre mevcut durumda ülkenin azami ekonomik büyümeyi sürdürmesi için tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanması gerektiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanının zihninde şu anda hayatta kalma modundayız. Dolayısıyla işler her zamanki gibi değil." değerlendirmesinde bulunan Sadewa, Subianto'nun politikasının altyapıyı geliştirme, enerji güvenliğini güçlendirme ve bölgesel ekonomik kalkınmayı içerdiğini aktardı.

Sadewa, dün yaptığı açıklamada, "Küresel ticaret ve enerjinin kilit bir güzergahı üzerindeyiz fakat Malakka Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmıyor." diyerek, Boğazdan geçen gemilere komşu ülkelerle koordinasyon içinde ücret sistemi getirmeyi değerlendirdiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
