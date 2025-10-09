Haberler

Endonezya, İsrailli Sporculara Vize Vermeyecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya, 2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katılacak 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceğini duyurdu. Bakan Yusril Ihza Mahendra, Filistin özgürlüğü vurgusuyla bu kararı açıkladı.

Endonezya, 2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası için başkent Cakarta'da yarışacak 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceğini bildirdi.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan şampiyona hakkında mesaj yayımladı.

Mahendra, 19-25 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya İsrailli yarışmacıların katılmayacağını duyurdu.

"Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" vurgulayan Mahendra, İsrailli 6 sporcuya vize verilmeyeceğini ifade etti.

2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, 19-25 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

Genç kadının yaşadığı korku gözlerinden okundu
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.