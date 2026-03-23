Endonezya, Barış Kurulu'na 1 Milyar Dolar Ödemeyecek

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkesinin Gazze için oluşturulan ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'na 1 milyar dolar ödemeyeceğini bildirdi.

Jakarta Globe'un haberine göre, Subianto, resmi YouTube kanalındaki bir videoda, Barış Kurulu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze için oluşturulan ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'na 1 milyar dolar ödeyip ödemeyeceğiyle ilgili sorulara karşın Subianto, "2 tür üyelik olduğunu söylediler. Eğer kalıcı veya premium üye olmak istiyorsanız, 1 milyar dolar katkıda bulunmanız isteniyor. Ama ben asla 1 milyar dolar ödemeye istekli olduğumuzu söylemedim." ifadelerini kullandı.

Subianto, Endonezya'nın pozisyonunun, 19 Şubat'ta Washington'da yapılan ve kendisinin de katıldığı ancak herhangi bir mali taahhütte bulunmadığı bağışçı toplantısından bu yana açık olduğunu dile getirdi.

Fon sağlamak yerine Endonezya'nın özellikle Filistin'i desteklemek amacıyla sahadaki koşullar ateşkesi mümkün kıldığında barış gücü askerleri göndermeyi teklif ettiğini aktaran Subianto, ülkesinin Filistin de dahil olmak üzere küresel insani yardım çalışmalarına katılımının ölçülü ve sahadaki gelişmelerle uyumlu kalacağını kaydetti.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump tarafından Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyinin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulunun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun ilk toplantısı, 19 Şubat'ta Washington'daki Barış Enstitüsünde yapılmıştı.