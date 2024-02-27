Endonezya'da Toprak Kayması: 4 Ölü, 6 Yaralı

ÇEKİM TARİHİ: 26 Şubat 2024

1. Toprak kaymasının meydana geldiği yerlerden çeşitli görüntüler (Antara Haber Ajansı'nın izniyle)

2. Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler (Antara Haber Ajansı'nın izniyle)

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki bir yol üzerinde Pazartesi sabahı meydana gelen toprak kaymasında en az 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Güney Sulawesi Afet Azaltma Kurumu Başkan Vekili Amson Pandolo, yerel medyaya yaptığı açıklamada yerel saatle sabah 9.00 sularında Bastem Utara'da meydana gelen toprak kaymasının, Pazar günü akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan sağanaklar nedeniyle tetiklendiğini belirtti. Toprak kaymasından 20'yi aşkın kişinin etkilendiği bildirildi.

Kurtarma görevlilerinin ölen kişilerin cansız bedenlerini çıkardığını ve yaralıları yakınlardaki bir köyde bulunan halk sağlığı merkezine naklettiğini söyleyen Pandolo, 10'dan fazla motosikletin ve iki otomobilin de toprak altında kaldığını sözlerine ekledi.

Afetin yola da hasar verdiğini ve birkaç köyü birbirine bağlayan bir yolu kapattığını kaydeden Pandolo, mevcut hava şartlarında artçı toprak kaymalarının meydana gelebileceğini belirtti.

Endonezya'da yağmur mevsiminde seller ve toprak kaymaları sıklıkla görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bastem Utara'dan bildiriyor. (XHTV)