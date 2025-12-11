Endonezya Büyükelçisi'nden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne ziyaret

ENDONEZYA'NIN Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Türkiye'de uygulanan uzaktan eğitim ve açık öğretim süreçlerine ilişkin Achmad Rizal Purnama'ya bilgi verdi. Mete, hayat boyu öğrenme alanındaki çalışmalar ve mevcut uygulamaları anlattı. Heyet; uzaktan eğitim, yaygın eğitim yapıları ve dijital öğrenme ortamlarında yürütülen çalışmaları büyük ilgiyle takip ettiklerini ifade ederek, Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerinin önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Büyükelçi Purnama, Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) göstergelerinde eğitimin niteliği ve yaygın eğitim alanındaki güçlü konumunu takdir ettiklerini ve Türk eğitim sisteminde yaşanan gelişmelerle yakından ilgilendiklerini kaydetti. Purnama, yetişkinlerin hayat boyu öğrenmeye katılımı ve toplumda hayat boyu öğrenme kültürü farkındalığının oluşturulmasına dönük uygulamalardan istifade etmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.