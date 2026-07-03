Ak Parti Yasa Teklifini Verdi... En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Lira Olacak

(TBMM) - AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni ekonomi paketiyle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine öngörülen en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren için 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

AK Parti, ekonomiyle ilgili düzenlemeleri içeren "mali torba" kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verisine göre, en düşük emekli aylığıran yapılacak zam oranı da yer aldı.

Teklife göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 20 bin lira olarak öngörülen en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılı temmuz ayı ödeme dönemi itibarıyla 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisindeki değişim oranı kadar (yüzde 17,76) artırılarak 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

Kaynak: ANKA