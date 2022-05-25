EMŞAV Mardin İl Başkanı Kandemir oldu - Haberler

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EMŞAV Mardin İl Başkanı Kandemir oldu

AA - Şahin Seçen - Güncel
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EMŞAV Mardin İl Başkanı Kandemir oldu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mardin İl Başkanlığına Hatice Turan Kandemir getirildi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mardin İl Başkanlığına Hatice Turan Kandemir getirildi.

Görev belgesini EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'dan alan Kandemir, vatan, bayrak ve milletin huzuru için canını feda etmiş aziz şehitlerin geride kalan ailelerine destek olmak istediklerini belirtti.

Kandemir, şöyle konuştu:

"Vakfımızın tüm ülke çapındaki faaliyetlerine paralel olarak ilimizde bulunan şehit aileleri ile vazife malulü olan gazilerimize yardım etmek ve sosyal birlikteliği geliştirmek için elimizden geldiğince onların yanında olacağız. Şehit ve gazilerimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hep sürdürdük, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz."

AA / Şahin Seçen - Güncel

Abdurrahman Yılmaz, Mardin, Vatan, Şehit, Güncel, Haberler

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