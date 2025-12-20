Okuldaki akran zorbalığı sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerle önlendi

İzmir'de bir ortaokulda derslerden sonra yapılan etkinlikler öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlarken saygı, paylaşım ve güveni geliştirerek okulda huzurlu bir ortam sağladı.

Karabağlar ilçesindeki Emirsultan Ortaokulu'nun idaresi, dezavantajlı bölgedeki çocukların kişisel gelişimini desteklemek amacıyla bu eğitim öğretim yılının başında düzenli kurslar ve etkinlikleri hayata geçirdi.

Tiyatro ve keman kurslarına katılanlar yalnızca sahneye çıkmayı ya da enstrüman çalmayı değil, birlikte üretmeyi, birbirlerini dinlemeyi ve birbirlerine saygı duymayı öğrendi. Zeka oyunları, masa tenisi ve futbol gibi faaliyetlere katılan öğrenciler de enerjisini bu alanlara yönlendirdi.

Birlikte doğa yürüyüşleri, kitap fuarı ziyaretleri, çevrim içi söyleşilere katılan öğrenciler yeni bilgiler edinirken beraber hareket etmenin keyfini yaşadı.

Ders saatleri dışındaki bu ücretsiz uygulamalar kısa sürede etkisini gösterdi. Öğrencilerin birbirini daha iyi tanıması, aralarında güven ve paylaşım ilişkisi kurmasıyla okulda güvenli ve paylaşımcı bir ortam oluştu.

"Birbirleriyle uğraşmaktan vazgeçtiler"

Okul müdürü Ümmühan Alacan, AA muhabirine, akademik eğitimin yanında öğrencilerin birlikte vakit geçirme ve ortak hedefler doğrultusunda çalışma becerilerini geliştirmeyi önemsediklerini söyledi.

Etkinliklerin okula aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Alacan, "Emirsultan Sanat Topluluğu'nu oluşturduk. Bu çatı altında 20 kişilik keman, 35 kişilik tiyatro, 20 kişilik yazar grubumuz çalışmalarına başladı. Ayrıca 20 kişilik akıl zeka oyunları grubumuz ve 35 kişiyi içeren izcilik grubumuz var. Birçok sportif alanda mücadele veren takımlarımız var." dedi.

Alacan, çalışmaların paylaşma ve dayanışma duygusunu geliştirdiğinin altını çizerek, "Bu çalışmalar öğrencilerimizde öncelikle içsel bir motivasyon oluşturuyor ve sonrasında bu enerji etraflarına yayılıyor. Çocuklar, şiddet eğiliminden çok birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Birlikte bir şeyler yapabildikleri zaman ortaya güzel bir tablo çıkıyor." diye konuştu.

Uygulanan programın somut sonuçlarının kısa sürede görülmeye başlandığını anlatan Alacan, önceki yıllarda okulda yılda ortalama 20-25 disiplin cezası uygulandığını, bu eğitim öğretim yılının başından bu yana ise herhangi bir disiplin cezası verilmediğini, akran zorbalığı yaşanmadığını kaydetti.

Müdür yardımcısı Mehmet Özçataloğlu da önceliklerinin çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesi olduğunu belirtti.

Öğrencilerin tiyatro, resim ve müzik gibi kurslarla sanata, dart, bocce, futbol ve izcilik gibi kurslarla spora yöneldikçe birlikte üretmeyi öğrendiğini dile getiren Özçataloğlu, "Çocuklar sanata, kültüre, spora yönlendikçe kendileriyle, birbirleriyle uğraşmaktan vazgeçtiler. Dolayısıyla akran zorbalığını bu şekilde yendik." ifadelerini kullandı.

Keman kursuna katılan 6. sınıf öğrencisi Rabia Nergiz Çevik, kurs sayesinde hem müzik yeteneğini keşfettiğini hem de farklı sınıflardan arkadaşlar edindiğini anlattı.

Tiyatro kursuna katılan 6. sınıf öğrencisi Eray Eren Doğan ise öğretmenlerinin desteği sayesinde arkadaşlarıyla aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Aynı kursa devam eden 6. sınıf öğrencisi Hiranur Gül de provalarda hem eğlendiğini hem de kendini daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Tiyatro sayesinde beden dilini daha bilinçli kullanmaya başladığına işaret eden Gül, "Tiyatroda bilmediğimiz yönlerimizi keşfediyoruz. Jestlerimi ve mimiklerimi nasıl kullandığımı fark etmeye başladım. Derslerde konuşma tarzıma ve kendimi ifade etmeme katkı sağladı." dedi.