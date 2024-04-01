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Emirdağ'da Seçim Sonuçları İtiraz Edildi

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, belediye başkanlığı seçiminde sandıklardan çıkan tüm oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre 11 bin 322 geçerli oyun kullanıldığı Emirdağ ilçesinde, AK Parti adayı 4 bin 741, MHP adayı Hüseyin Duran ise 4 bin 607 oy aldı.

MHP İlçe Başkanlığı, AK Parti adayı Serkan Koyuncu'nun kesin olmayan sonuçlara göre 134 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

MHP'li yetkililer, İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak Emirdağ'daki 57 sandıktaki oyların yeniden sayımını talep etti.

Emirdağ İlçe Seçim Kurulu, itirazı değerlendirerek karara bağlayacak.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Serkan Koyuncu Hüseyin Duran AK Parti Emirdağ MHP Politika Güncel Haberler

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