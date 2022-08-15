EMİNÖNÜ'NDE KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISINI SU BASTI EMİNÖNÜ'nde yağmurun etkisiyle Kapalıçarşı ile Mısır Çarşısı'nda bazı işyerlerini su bastı. EMİNÖNÜ'nde yağmurun etkisiyle Kapalıçarşı ile Mısır Çarşısı'nda bazı işyerlerini su bastı. Kuvvetli yağış Fatih Eminönü'nde etkili oldu. Bir anda etkisini gösteren yağıştan kaçmak isteyenler alt geçitlere, dükkan tentelerinin altına sığındı. Yağmur yağışıyla Eminönü Meydanı çevresinde su birikintileri oluştu. Meydanda bulunan dükkanları su bastı. Esnaf kendi çabasıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Mısır Çarşısı'nın içinde de su birikintileri oluştu, orada biriken su da esnafın çabasıyla tahliye edildi. Kapalıçarşı'da da sel oluştu. Bİr çok dükkanı su bastı Demirören Haber Ajansı / Güncel Eminönü Mısır su Güncel Haberler

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