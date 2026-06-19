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Emine Erdoğan'dan deprem bölgesindeki eğitim atölyelerine destek mesajı

Emine Erdoğan'dan deprem bölgesindeki eğitim atölyelerine destek mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın deprem bölgesinde kurduğu eğitim ve meslek atölyelerinden mezun olan kursiyerleri tebrik etti. 11 ilde faaliyette olan 32 atölyede kadınların mesleki beceriler kazanması ve 'İş Gücü Uyum Programı' ile istihdam edilmesi hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldığı 'Deprem Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri' programına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Programa ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, "Şule Yüksel Şenler Vakfımızın deprem bölgesinde kurduğu eğitim ve meslek atölyelerinden mezun olarak ustalık belgesi almaya hak kazanan kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Vakfımız, 6 Şubat depremlerinin ardından sürdürülebilir bir iyileşmenin ancak eğitim, üretim ve nitelikli istihdamla mümkün olduğu inancıyla önemli çalışmalara imza attı. Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, TOKİ ve AFAD iş birliğiyle hayata geçirilen 'İşim Gücüm Olsun Projesi', depremden etkilenen vatandaşlarımız için umut ve dayanışmanın güçlü bir örneği oldu. Bugün, 11 ilimizde faaliyette olan 32 atölyemizde, kadınlarımızın mesleki beceriler kazanarak ekonomik hayata katılmaları destekleniyor. Ayrıca vakfımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız arasında imzalanan protokolle mezun olan kursiyerlerimiz, 'İş Gücü Uyum Programı' kapsamında istihdam edilecek. Böylelikle bir yandan gelir elde ederken diğer yandan mesleki bilgi ve tecrübelerini ilerletmeyi sürdürecekler. Bu mutluluk verici gelişmenin, deprem bölgesinde yeniden kurulan hayatlara güç, yeşeren umutlara ise yeni ufuklar kazandıracağına yürekten inanıyorum. Projeye destek veren tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, Şule Yüksel Şenler Vakfımıza ve kıymetli eğitmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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