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Emine Erdoğan, lider eşlerini Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk programında ağırladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan lider eşlerini 'Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk' programında ağırladığını belirterek, Türk mutfağının tarihine ve Anadolu'nun kültürel zenginliklerine tanıklık ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan lider eşlerini "Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk" programında ağırladığını belirterek, "Nesilden nesle aktarılan Türk mutfağının binlerce yıllık tarihine, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel bir mozaiğe sahip olan Anadolu'nun zenginliğine bir kez daha tanıklık ettik." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lider eşlerini Antalya'daki "Anadolu'nun Asırlık Lezzetlerine Yolculuk" programında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Olgunlaşma enstitülerimiz tarafından üretilen geleneksel Türk kıyafetleri, coğrafi işaretli ürünler ile Ata Tohumu sergisini birlikte ziyaret ettik. Ülkemizin eşsiz değerleri coğrafi işaretli ürünlerimizi ve dokuma hazinemizi tanıtma fırsatı buldum. Nesilden nesle aktarılan Türk mutfağının binlerce yıllık tarihine, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve kültürel bir mozaiğe sahip olan Anadolu'nun zenginliğine bir kez daha tanıklık ettik."

Kaynak: AA / Güncel

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