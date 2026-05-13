Emekliye Bayram Tatili Hayal Oldu… "Bayramda Anca Eve Gidebilirim"

(İZMİR) – Düşük aylıklar ve hayat pahalılığı nedeniyle bayram tatili emekliler için lüks haline geldi. Emekli Cafer Doğan, "20 bin lirayla 20 sefer çarşıya bile inemem. Bayram da anca eve giderim. Bıraktım bir yere gitmeyi geçinmenin mücadelesini veriyoruz. Bir yerde eğlenmek, oturmak, bir çay içmek bile bize lüks oldu. Memlekete bile gidemiyorum" dedi.

Ekonomik kriz ve artan yaşam maliyetleri emeklilerin bayram planlarını da etkiledi. Kurban Bayramı öncesinde emekliler, hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısının daha da ağırlaştığını söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, bayram ikramiyelerinin yetersiz kaldığını belirterek, torunlarına harçlık veremediklerini, memleketlerine gitmek için dahi yol masrafını karşılayamadıklarını söyledi. Bazı emekliler ise sosyal etkinliklere katılmanın ve dışarıda bir çay içmenin bile "lüks" haline geldiğini ifade etti.

DÖNMEZ: BİZİ DİLENCİ DURUMUNA DÜŞÜRDÜLER

Seçkin Dönmez, emeklilerin sefalete mahkum edildiğini belirterek, "Emekli olarak geçinmek mümkün değil. Sokağa çıkacak halimiz kalmadı. Emekliler bugün ne memur emeklisi, ne işçi emeklisi, ne Bağkur emeklisi torunlarına bayram harçlığı veremeyecek durumda. Geçinmemizin mümkünatı yok. Ev kiraları 35 bin liralardan başlıyor. Evi olmayan sefalet içinde" dedi.

Bayramda tatile gitmenin emekliler için mümkün olmadığını kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:

"Birçok arkadaşımız, köyüne annesinin babasının mezarını ziyarete gidemiyor. Otobüs bileti 2 bin - 2 bin 500 lira. Nasıl gitsinler. Çok acı bir durum. Ben İzmirliyim oradan kurtarıyorum. Ama bayramda bir tatile gitmek istesem mümkünatı yok. İki kişilik bir ailenin bugün 2-3 günlük tatili 10 bin lirayı geçiyor. Nerede kalacağız? Var mı devletin bir sosyal tesisi emekliler gitsin. Onlar müzelere gidin diyor. Eskiden gidebiliyordum. 2008'den sonra işler kötüye gitmeye başladı. Bizi dilenci durumuna düşürdüler."

DOĞAN: "ÇAY İÇMEK BİLE LÜKS OLDU"

Emekli maaşının geçinmeye dahi yetmediğini belirten Cafer Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"20 bin liraya kim geçinebiliyorsa ben de ona göre geçiniyorum. Ek gelirim var da o şekilde geçinebiliyorum. Yoksa 20 bin lirayla 20 sefer çarşıya bile inemem. Bayramda anca eve giderim. 20 bin lirayı ben nereye harcayabilirim? Kurban mı alacağım, torunlara harçlık mı vereceğim! Bir evde dört kişiyiz. Biz bıraktım bir yere gitmeyi geçinmenin mücadelesini veriyoruz. Bir yerde eğlenmek, oturmak, bir çay içmek bile bize lüks oldu. Memlekete bile gidemiyorum. Yazık! Bugünlere getirdiler bizi."

EMİRZADE ERKUŞ: "EVİMİZ OLMASA UCUZ OTELLERE DÜŞMÜŞTÜK"

Emirzade Erkuş, emeklilere ilişkin iktidar kanadından yapılan yorumlara tepki göstererek şöyle konuştu:

"Ben öğretmen emeklisiyim ama özel sektörden emekli oldum. Kıdemlerin daha yüksek ödenmesine rağmen 20 bin lira alıyorum. Benim tek şansım ailemden kalan ev. Kirada olsak geçinemeyiz. 20 bin lira ben alıyorum 20 bin lira eşim alıyor. Kiralar 25-30 bin lira. Nasıl geçineceğiz? Ekstradan işler yapıyoruz. Eşim haftada birkaç kez pazara çıkıyor. Ona rağmen zor geçiniyoruz. Bir de kirada olan emeklileri düşünün. Basmane'deki ucuz otellere bakın. Çoğu emekli. Oralara düşecektik. Öğretmen ve pazarlama müdürü emeklisi evi olmasa oralara düşecek. Bu ekonomik sorun sadece parayla alakalı değil. Bu aynı zamanda ahlaki çöküş, değerlerin çöküşü. Herkesin bitişi demek. Yaşlısına değer vermeyen bir ülkenin geçmişi yok. Çocuğuna değer vermeyen bir ülkenin geleceği yok. Bugünü kurtarmaya çalışan bir mekanizma var."

"EMEKLİLER MUHTAÇ HALE GELDİ"

Biz etler alalım yiyeyim, demiyoruz. Öyle bir hadsizliğimiz yok. Öyle bir şey olsa icradan başımızı kurtaramayız zaten. Bize haddiniz bilin diyorlar. Birisi, 'Yaşlısınız zaten, işe yaramazsınız' dedi ya. İşe yaramayan insana et de yok, güzel yemek de yok. Biz haddimizi bilen insanlarız. Kıt kanat geçinen, gezmeyen, yemeyen. Dışarıda bir şey yeme şansımız yok. Tatil yapmayan insanlarız. Emekliler artık muhtaç hale geldi."

HÜSEYİN ERKUŞ: "SOSYAL ETKİNLİĞE GİDEMİYORUZ"

Hüseyin Erkuş, bayramda tatilin emekliler için hayal olduğunu söylerken sosyalleşme imkanlarının bile olmamasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Biz bırakın bayramda tatil yapmayı karı koca sosyal etkinliğimiz bile yok. Mesela tiyatroya gideceğiz biletler 800 liradan başlıyor. Devlet tiyatrolarında yer yok. Bir tiyatroya, sosyal etkinliğe gidemiyoruz, bırakın tatili. Bayramlar aslında çocukların bayramı. Biz özlük hakkımız alamadığımız için aslında çocuklar cezalandırılıyor. Onlara hiçbir şey veremiyoruz. Onlar bayramları bekliyorlar. Bir çikolata alamıyoruz. Bir kilo çikolatanın kilosu 2 bin lira. 4 bin lira ikramiye veriyorlar nasıl alacağız. Üniversite öğrencilerimiz var Buca'da. Memleketlerine gidemiyorlar. Yol parası olmadığı için annelerinin babalarının ellerini öpmeye gidemiyorlar."

Kaynak: ANKA