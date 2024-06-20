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Emeklilerden prim çağrısı: Mutlaka geri ödenmeli

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Mart 2024 verileri açıklandı. Verilere göre, yaklaşık 2 milyon emeklinin, sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ise sayının 4 milyon olduğunu ve emeklilerin ekonomik nedenlerden dolayı çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Çalışan emeklilerimiz için yapılan prim ödemesinin emeklilere bir şekilde geri dönüşü sağlanmalı. Bu emekli aylıklarından artış sağlayacaktır." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürüyor.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 milyon 154 binden fazla kişinin SGK'den emeklilik ve yaşlılık aylığı aldığını belirterek, emeklilerin bir kısmının ekonomik nedenlerden dolayı çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"2 MİLYON EMEKLİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle çalışmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Ergün, "Veriler bize yaklaşık 2 milyon emeklinin çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Kayıtlı çalışan emekli sayısı kadar, kayıt dışı çalışan ya da çalıştırılan emeklimiz var. Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte çalışan emekli sayısı hızla arttı. Bu tablonun tek bir sebebi var ekonomik nedenler. Emeklilerimiz geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor. Emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

"PRİMLERİN EMEKLİLERE GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANMALI"

Kazım Ergün, sosyal güvenlik destek primiyle kayıtlı şekilde çalışan emeklilere bu durumun ilave bir geri dönüşünün olmadığını, SGK'ye kayıtlı çalışmaya devam eden emeklilere ilave imkanların sağlanması gerektiğini söyledi. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmak durumunda kalan emeklilerin kayıtlılığının teşvikinin önemine değinen Ergün, "Çalışan emeklilerimiz için yapılan prim ödemesinin emeklilere bir şekilde geri dönüşü sağlanmalı. Bu emekli aylıklarından artış sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Ramazan Kus54:

Emekli maaşlarını 2008 deki kaldırdığıniz yasaya göre yani asgari ücretin 1.5 katına çıkarsınlar emekli bağlama oranlarıni yukseltsinler bakın çalışan emekli sayısı nasıl düşüyor Yada hiç bir şey yapamıyorlarsa emekliden kesilen kümülatif vergisini kaldırsinlar bağlama oranlarıni yukseltsinler

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