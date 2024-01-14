Emeklilere yapılan zam ocak ve temmuzda bölünebilir

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı, emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibinden vazgeçmediklerini ancak yapılacak zammın ocak ve temmuza bölünebileceğini ifade etti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,6' enflasyon farkı verildiğinde, 7 bin 500 TL alanların zammı sıfır olacak. Milyonlarca insanın umut ve beklentileri istismar ediliyor. Anlaşılan iktidarın sefalete mahkum ettiği emekli için 2024'te de fazla değişen bir şey olmayacak" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Haftalık Değerlendirme Raporu'nu bugün yayınladı. Toprak'ın raporunda yer alan değerlendirmeler şöyle:

"MİLYONLARCA İNSANIN UMUT VE BEKLENTİLERİ İSTİSMAR EDİLİYOR: Cumhurbaşkanı Yardımcısı, emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibinden vazgeçmediklerini ancak yapılacak zammın ocak ve temmuza bölünebileceğini ifade etti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,6' enflasyon farkı verildiğinde, 7 bin 500 TL alanların zammı sıfır olacak. Milyonlarca insanın umut ve beklentileri istismar ediliyor. Anlaşılan iktidarın sefalete mahkum ettiği emekli için 2024'te de fazla değişen bir şey olmayacak.

ELEKTRİK ŞİRKETLERİ DEPREMZEDELERE 11 AYLIK FATURA GÖNDERİYOR: İktidar, kentsel dönüşümü hızlandırma vaadiyle evlerini boşaltacaklara sağlanan kira desteğini artırdı. İstanbul'da aylık 5 bin 500, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4 bin 500, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 ve diğer şehirlerde 3 bin liraya yükseltildi. Kira desteğinde yapılan bu artış, iktidarın ülke gerçeklerinden koptuğunu gösteriyor. 6 Şubat deprem felaketinin yaşandığı illerde geçen yıl sonunda ilk etaplarının teslim edileceği vaat edilen konutlar hala ortada yok. Kurulan çadır kentlerde, konteyner kentlerde insanlık dramları yaşanıyor. Özelleştirilen elektrik şirketleri depremzedelere geriye dönük 11 aylık fatura gönderiyor.

İŞSİZLİK KASIMDA ARTIŞA GEÇTİ: Seçim sonrası uygulamaya konulan faiz artışı, parasal sıkılaştırma vb. ekonomik politikaların yıkıcı etkisi açıklanan kasım ayı sanayi üretimi ve işsizlik verilerine eş zamanlı şekilde yansıdı. Sanayi üretimi temmuzdan bu yana düşüşe devam ederken, işsizlik kasımda artışa geçti. İktidarın tüketimi-harcamayı kısıp enflasyonu düşürme planıyla talep azaldığı için üretim düşüyor, istihdam azalıyor. Bu kısır döngüyle işsiz kalıp gelirini kaybedenler artacağı için talep ve harcamalar daha da düşecek. AKP iktidarında patlama yapan Alışveriş Merkezi (AVM) inşaatları ve buna dayalı rant paylaşımı ekonomisi çöküş sürecine girdi. 447'ye ulaşan AVM sayısıyla Avrupa'da birinci olan Türkiye'de şimdi AVM'lerin yeni sahibi icra ve hacizler sonrası bankalar oldu.

VATANDAŞIN BANKALARA OLAN TOPLAM BORCU 2,7 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI: Bireysel kredi kartı borçları 2023 sonunda 708 milyar TL artışla 1 trilyon 155 milyar liraya yükseldi. BDDK rakamları; artırılan kart faizine rağmen temel ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlarca kişinin kredi kartıyla yaşadığını, hemen tüm hanelerin ve bireylerin bankalara borçlu olduğunu, gösteriyor. İhtiyaç kredisi alamayan milyonlarca kişi bireysel kredi kartına yüklenmek zorunda kalınca, ihtiyaç kredilerinde 2023'teki artış yüzde 45'te kaldı. Konut, taşıt, ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartıyla birlikte bireylerin bankalara olan toplam borcu 2023 sonunda 2,7 trilyon liraya ulaştı.

TÜRKİYE AÇISINDAN EKONOMİK BEDELLERİ OLABİLİR: İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Filistin ve Hamas'a destek veren Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik ablukası, ABD ve İngiltere'nin askeri müdahalesine yol açtı. İran destekli Husi güçleri, ABD ve İngiltere'ye en sert şekilde yanıt vereceklerini açıkladı. Önümüzdeki günlerde Kızıldeniz bölgesinde Husilerin ABD-İngiltere-İsrail hedeflerine, bölgedeki ABD üslerine yeni saldırılar gerçekleştirmesi, çatışmaların yayılması gündeme gelebilir. Böyle bir gelişmenin Türkiye açısından öncelikle bazı ekonomik bedelleri olabilir."