Emeklilere Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Hizmeti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk plajlarında emeklilere ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunacaklarını duyurdu.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Turizm Güncel Haberler
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