Emeklilerden Tüik'in Enflasyon Verilerine Tepki: Milyonlarca Emekli Açlık Sınırının Altında Yaşamaya Zorlanıyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şubesi, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı ve buna bağlı maaş artışlarının beklentilerin altında kalmasına tepki gösterdi. Basın açıklamasında konuşan Şube Başkanı Bekir Erdem, "Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır" dedi.

Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şubesi üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından maaş artış oranlarının emeklilerin yaşadığı ekonomik tabloyu karşılamadığını belirterek basın açıklaması yaptı. İsmetpaşa Caddesi Çeşme Durağı'nda bir araya gelen emekliler, ülke genelinde eş zamanlı yapılan açıklamaya Malatya'dan destek verdi.

Açıklamada emekliler sık sık, "TÜİK emekçilerden elini çek", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Birleşe birleşe kazanacağız", "sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganları attı.

"EMEKLİLERİN MUTFAĞINDA YANGIN SÜRÜYOR"

Açıklanan enflasyon verilerinin, milyonlarca emeklinin aylardır yaşadığı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Bekir Erdem, şunları söyledi:

"TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir. Pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığımız gerçek enflasyon, açıklanan rakamların çok üzerindedir. Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderleri karşısında gelirlerimiz her geçen gün biraz daha erimektedir. Emekliler artık torunlarına harçlık vermeyi değil, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi düşünür hale gelmiştir. Türkiye'de emekliler ve sosyal güvenlik için ayrılan kamu kaynaklarının oranı hızla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri ortalamasına ve ardından Avrupa ülkeleri düzeyine çıkarılmalıdır."

"KAYNAKLAR SAVAŞA DEĞİL, EMEKLİLERE AYRILMALI"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların aynı zamanda bir güvenlik meselesi olduğunu dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

"Aç kalan bir emeklinin güvenliği yoktur. İlacını alamayan bir emeklinin güvenliği yoktur. Kirasını ödeyemeyen, barınma sorunu yaşayan bir emeklinin güvenliği yoktur. Gerçek güvenlik; bağımsızlığın, demokrasinin, laikliğin, sosyal adaletin ve halkın refahının güvence altına alındığı bir ülkede mümkündür."

Kaderimizi NATO, ABD ve uluslararası sermaye çevreleri değil; bu ülkenin emekçileri, emeklileri ve halkı belirlemelidir. Bu nedenle NATO'nun savaş politikalarına, emperyalist müdahalelere ve ülkemizi bağımlı hale getiren anlayışlara karşı çıkıyor; kaynakların savaşa değil, emeklilere, emekçilere, sağlığa, eğitime ve sosyal güvenliğe ayrılmasını savunuyoruz."

"EMEKLİ SENDİKALARI PLATFORMU'NUN İLK ORTAK EYLEMİ"

Erdem, Emekliler Haftası'nda açıklanan enflasyon oranının emeklilerin yaşadığı yoksulluğu yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Emekliler haftasında bir kez daha haykırıyoruz. Açıklanan enflasyon değil, yaşanan yoksulluktur. Bugünkü açıklamamızın ayrı bir önemi daha vardır. Bu eylem; Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK/Devrimci Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası'nın 21 Haziran'da gerçekleştirdiği Emeklilerin Ortak Geleceği Çalıştayı sonrasında kurulan Emekli Sendikaları Platformu'nun ilk ortak eylemidir."

Kaynak: ANKA