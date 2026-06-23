Emekli Temmuz Dönemi İçin Israrlı: Seyanen Zam Olmadıktan Sonra Hiçbir Şey Kurtarmaz. Ne Elini Uzatan Var Ne Dilini

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre Temmuz döneminde en düşük emekli aylığında 3 bin 500, 3 bin 600 liralık bir artış bekleniyor. Böyle bir artışın dertlerine deva olup olmadığını sorduğumuz emekliler, seyyanen zam olmadıkça emekliyi hiçbir şeyin kurtarmayacağını belirterek, "Yüzde 18 ile o iş olmaz" görüşünü dile getirdi. Bir emekli "Ne elini uzatan var, ne dilini uzatan... Çok utanıyorum ülkenin bu durumundan... Bu yaşıma kadar çok iktidar gördüm, çok pahalılık ya da sana yağı kuyrukları, tüp kuyrukları (gördüm) ama böylesini hiç görmedim. Yazın ortasında yediğimiz domates bile pahalı. Çürük çarık içinden seçiyorsun" sözleriyle isyan etti. Bir başka emekli ise "Emeklilerle oyun oynanıyor, dalga geçiliyor" diye konuştu.

Aylıkları 6 aylık dönemde enflasyon oranında artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 ay sonunda kesinleşen oran yüzde 16,60 oldu. Haziran enflasyonu ile birlikte bu oranın yüzde 17 ile 18 arasında değişmesi bekleniyor. Bu da en düşük emekli aylığında 3 bin 500, 3 bin 600 lira civarında bir artışa denk geliyor. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda vatandaşlara bu beklentiyi sorduk. Bir emekli "Emeklilerle oyun oynanıyor, dalga geçiliyor" diye yakınırken bir başkası seyyanen zam olmadıkça emekliyi hiçbir şeyin kurtarmayacağını belirterek, "Yüzde 18 ile o iş olmaz" görüşünü dile getirdi. Bir emekli ise sağlık hizmetlerinden yakındı ve "Bak dişlerimi bile yaptıramıyorum. Sigortaya gittim, rezillik. Özele gideceğim mecburen, yoksa yapılmıyor. Git gel 2 aydır uğraşıyorum, 2 dişimi çektiremedim. En sonunda özele gittim de çektiler." dedi.

ANKA'ya konuşan vatandaşların görüşü şöyle:

"Neye yeterli olacak ki? Ev kiralarını hesaba kattığın zaman tabi ki hayır, bunda düşünecek hiçbir şey yok. Kiralar çok korkunç. Kiralar uygun olsa, bir dur diyen olsa, bir teraziye koysalar... Ama hiç kimse elini uzatmıyor. Ne elini uzatan var, ne dilini uzatan. Anormal bir durum yani. Bir tek emekliler için de değil, çalışanlar için de. O çalışan gençler asgari ücretle mücadele veriyorlar. Bu kadar olmaz yani. Ben 73 yaşındayım; bugün geldim yarın gideceğim. Ama benim arkamdan gelen kuşaklar için yaşam mücadelesi çok ağır. Çok utanıyorum ülkenin bu durumundan. Hiç böyle görmedim. Bu yaşıma kadar çok iktidar gördüm, çok pahalılık ya da sana yağı kuyrukları, tüp kuyrukları (gördüm) ama böylesini hiç görmedim. Yazın ortasında yediğimiz domates bile pahalı. Çürük çarık içinden seçiyorsun. Olur mu böyle bir şey? Yaşlılık gerçekten çok zor, onun için çok yaşam değil kaliteli, güzel yaşam..."

"Yetmez. 1 açlık sınırı olması lazım en azından."

"İKİ DİŞİMİ ÇEKTİREMEDİM"

"Bunu bu hale getiren emekliler. Emekliler oy vermeseydi böyle olmazdı... Bak dişlerimi bile yaptıramıyorum. Sigortaya gittim, rezillik. Özele gideceğim mecburen, yoksa yapılmıyor. Git gel 2 aydır uğraşıyorum, 2 dişimi çektiremedim. En sonunda özele gittim de çektiler. Ne sigortasında, ne geçiminde, ne sağlıkta hiçbir şey yok, çözüm yok... En az 50 bin lira olması lazım emeklinin maaşı. Niye o kadar yıl çalıştık biz, emekli olacağız diye uğraştık biz, bunun için mi? Bankaya koysaydım ev alsaydım, evin kirası maaştan daha iyiydi."

"SEYYANEN ZAM OLMADIKÇA HİÇ BİR ŞEY KURTARMAZ"

"Yeter mi o, yetmez. 3 bin 500 lira para ne olur? Yetersiz. Seyyanen olması gerekir. Seyyanen olmadıktan sonra hiçbir şey kurtarmaz. Yüzde 18'le o iş olmaz."

"Emeklileri kurtarmaz. Emeklilerle oyun oynanıyor, dalga geçiliyor. Emekliler perişan halde. Kirada olan insanlar var, kirasını veremiyor. Bugünkü şartlara göre en düşük emekli maaşının 40 bin lira olması lazım. En kötü yer 15-20 binden aşağı değil. Bu insanlar yiyip içmeyecek mi, hiç mi bir yere gitmeyecek? Sosyal hayatı olmayacak mı; yok zaten de..."

"SEYYANENİ ANCAK KENDİLERİNE YAPARLAR"

"Kesinlikle yeterli değil. Hiç de umudumuz yok. Seyyanenini de ancak kendilerine yaparlar. Mecliste ellerini kaldırır kendilerine yaparlar. Emekliye geldi mi iş emekliyi yok sayarlar zaten. Bu ne vicdana ne hiçbir şeye de sığmaz. Kabul edilebilecek bir durum yok yani. Emeklileri bitirdiler. Köyümüze gidemiyoruz, torunumuza bir harçlık veremiyoruz, canımızın çektiği bir kafeye oturamıyoruz. Nasıl bir hayat olacak?... Meclis'teki hiç birinin de emeklilerin arkasında duracağını görmüyoruz. Arkamızda kimse de yok zaten"

"Yazık günah. Senin halkın açken nasıl vicdanınız rahat ediyor? İnsanlar sizi seçiyor, oy veriyor getiriyor bir yere, siz de insanlar için bir şeyler yapın çok mu zor?"

Kaynak: ANKA