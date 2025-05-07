Emeklilerden Ek Zam Talebi: 'İnsanca Yaşamaya Yetecek Maaş İstiyoruz'

(İZMİR) - 2021 Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi üyeleri, emekli aylıklarına hemen ek zam yapılması talebiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, "Biz, sahte TÜİK verilerine göre değil, insanca yaşamaya yetecek maaş istiyoruz. Tüm emekli dul ve yetim aylıklarına temmuz ayını beklemeden ek zam istiyoruz" dedi.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi üyeleri, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdiler.

Şube Başkanı Ekşioğlu, TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, enflasyon verilerinin emekli aylıklarına yapılacak zammı da etkilediğini belirtti.

Ekşioğlu, "5 Mayıs 2025'te TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, 2025 yılı nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 3 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış gerçekleşti. Bu verilere göre emeklilerin ikinci 6 aylık enflasyon artışı yüzde 13,36 oldu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon da eklendiğinde, 6 aylık artış netleşecek. Ancak biz, sahte TÜİK verilerine göre değil, insanca yaşamaya yetecek maaş istiyoruz. En düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşı kadar olmalıdır. Tüm emekli dul ve yetim aylıklarına temmuz ayını beklemeden ek zam istiyoruz" diye konuştu.

"AKP iktidarı, milyonlarca emekçiyi barınma hakkından yoksun bıraktı"

Enflasyon rakamlarıyla açıklanan kira artış oranına da değinen Ekşioğlu, barınmada dahi sorun yaşadıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu verilere göre, mayıs ayında kira artışı yüzde 48,73 oldu. 10 bin liralık bir konutun kirası 14 bin 873 liraya; 15 bin liralık bir konutun kirası ise 22 bin 310 liraya yükseldi. Aylıklar, en ücra bölgelerde, en sağlıksız konutlarda bile kiraya yetmez oldu. AKP iktidarı, milyonlarca emekçiyi barınma hakkından yoksun bırakmış durumda. İktidara sesleniyoruz; Anayasa'nın emrine uy, her yurttaşın sağlıklı barınma hakkını sağlayacak tedbirleri acilen yerine getir."

"İktidarın tercihleri sonucu açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edildik"

Mevcut ekonomi politikalarıyla emeklilerin açlığa mahkum edildiğini söyleyen Ekşioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın uyguladığı ekonomik politikalar sonucu asgari ücret, açlık sınırının altına inmiş durumda. Emeklilerin çoğu ise zaten yetersiz olan asgari ücretin de gerisinde maaş alıyor. İktidar, emeklileri de çalışanları da yoksullukta eşitledi. Bizler, insanca yaşamaya yetecek maaşlar istiyoruz. İktidarın sınıfsal tercihleri sonucu açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edildik. Pazara gitmek, torunlarımıza harçlık vermek bile lüks haline geldi. Bu adaletsizliğin hesabını sormaya devam edeceğiz! Emekliler artık ısınamıyor, doyamıyor, barınamıyor. Biz, kamucu ekonomi anlayışına geri dönmeliyiz."