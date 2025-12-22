Emekliler İsyanda: Bütçede Faiz Var, Emekliye Pay Yok

Haber : Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Emekli sendikalarının Malatya'daki yöneticileri ve emekliler, 2025 yılının emekliler açısından ağır ekonomik ve sosyal koşullar altında geçtiğini belirtti. Emekliler Meclisi Sendikası aktivisti Mehmet Erdem Uzunoğlu, " Türkiye'de 2026 yılına girerken Meclis'te gündem bütçeydi. Ama bütçede ne emeklilere yer verildi ne emekliler soruldu ne muhatap kabul edildi ne de emekliler için özel bir pay ayrıldı" dedi.

ANKA Haber Ajansı'nın, "2025 yılı emekliler açısından nasıl geçti, 2026 beklentiniz neler?" sorusunu yönelttiği emekli temsilcileri, geçim sıkıntısı, barınma sorunu ve bütçede emeklilere yer verilmemesini sert sözlerle eleştirdi.

Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Bekir Erdem, 2025 yılının emekliler için en ağır yıllardan biri olduğunu belirterek, "Deprem ve ekonomik deprem diyelim, bizleri çok derinden etkiledi. Emekliler artık geçinemez durumda. Açlık, sefalet içerisinde. Aldığı maaşla kirasını dahi ödeyemiyor. Köşelerde, otel köşelerinde ya da konteynerlerde gününü geçirmeye çalışıyor. Açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşamaya çalışıyor" diye konuştu.

En düşük emekli maaşının 16-17 bin lira seviyesinde kaldığını söyleyen Erdem, açlık sınırının 28–30 bin, yoksulluk sınırının ise yaklaşık 95 bin lira olduğunu anımsatarak, "Ortalama kira Malatya'da da böyle, 20 bin lira. Biz 16 bin lirayla nasıl geçiniyoruz, düşünmenizi bile istemiyorum. Biz de düşünmek istemiyoruz artık. Sadece simit yesek bile, faturalarla birlikte 30-40 bin lirayı buluyor. Nasıl yaşadığımızı ben de inanın gülerek, şüpheyle bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Emekli olduktan sonra görünmez oluyoruz"

Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Yöneticisi emekli öğretmen Faruk Öztürk ise yalnızca ekonomik değil, demokratik ve hukuki sorunlara da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2024 yılı da 2025 yılı da bizim için yaşam açısından oldukça zor ve meşakkatli geçti. Hem ekonomik açıdan sıkıntılı geçti hem de üzülerek söylüyorum, ülkemizde demokrasinin, sosyal ortamın ve hukuk kurallarının işlemesi açısından da sıkıntılı bir dönem yaşandı. Bizim temelde istediğimiz şey şu: Sadece ekonomik açıdan rahatlamak istiyoruz ama bunun tek başına yeterli olmadığını da biliyoruz. Demokrasi açısından, hukukun tam olarak uygulanması açısından da ülkemizin rahatlamasını; ülkemizin saygınlığının dünya ülkeleri arasında daha üst noktalara taşınmasını emekliler olarak en çok beklediğimiz konulardan biri olarak görüyoruz. Umarım bu gerçekleşir."

"2026 bütçesinde emeklinin adı bile yok"

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, 2025 yılını "felaket yılı" olarak tanımladı. Göktaş, şunları söyledi:

"Emekliler, özellikle deprem sürecinde, sıkıntılarını ve dertlerini katlanarak yaşadı. Buna rağmen hiçbir çare ve çözüm üretilmedi. Emekliler hala bu kış günlerinde bile dışarıda kalmak zorunda. Barınacak evleri yok, ekmek alacak paraları yok. 2026 yılı bütçesi oluşturuldu. Bu bütçede 2025 yılına dair emeklilerin sorunlarına yönelik hiçbir öneri, hiçbir çözüm yer almadı. Emekliler bugün 3-4 kişi bir araya gelip kiralık ev tutmak zorunda kalıyor ya da hasarlı evlerde yaşamaya çalışıyor. Yakacak odunu, kömürü yok. Kira derdi var."

2026 yılı bütçesinde emeklilere yönelik hiçbir somut düzenleme bulunmadığını belirten Göktaş, "Bugün açlık sınırı 30 bin liraya, yoksulluk sınırı 100 bin liraya ulaşmış durumda. Emekliye verilen maaş 16 bin 880 lira. Diyelim ki bu rakam 18 bin 800 liraya çıkarılsa bile, yüzde 100 zam yapılsa dahi bu emeklinin derdine çare olmaz" dedi.

"Bütçede faiz var, vergi affı var; emekli yok"

Emekliler Meclisi Sendikası aktivisti Mehmet Erdem Uzunoğlu da bütçe politikalarını eleştirerek, şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'de 2026 yılına girerken Meclis'te gündem bütçeydi. Ama bütçede ne emeklilere yer verildi ne emekliler soruldu ne muhatap kabul edildi ne de emekliler için özel bir pay ayrıldı. Buna karşılık bütçede bir azınlık için ne yapıldı? Milyarlarca dolarlık vergi borcunun silinmesi için özel düzenlemeler yapıldı. Bütçede yaklaşık 300 trilyon lira faiz ödemesi var. Bunun onda biri emeklilere verilmiş olsaydı, Türkiye'de emeklilerin sorunu büyük ölçüde çözülmüş olurdu. Ama 2026 bütçesinde böyle bir yaklaşım yok. Hep aynı anlayış var: 'Emekliden alayım, yandaşıma vereyim.'

Malatya'da yaklaşık 300-350 bin emekli var. Bugün buraya gelirken gördüm; bir adam ekmeği yerden aldı, duvarın dibine oturdu, çıplak ekmek yedi. Vicdanım parçalandı. Böyle bir tablo, belki dünyanın en geri kalmış ülkelerinde bile yoktur. İnsanın değerinin olmadığı, horlandığı bir ülkedeyiz. Bunun akıbeti ne olur bilemiyorum. Ama emekliler, bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta sormayı da bilir. Birleşir, sesini yükseltir. Bugün piyasada kıymanın kilosu 800 lira, etin kilosu 1.500 lira olmuş. Domates 90 lira, biber 140 lira. Emekli bu şartlarda ne yapacak? Kira mı verecek, gıda mı alacak, beslenmesine mi bakacak, üstüne başına mı bakacak? Hele kış günü yakacağını mı düşünecek?"

"File boş, çanta boş dönüyorlar"

Emekli Handan Hanife Saraç da emeklilerin çok zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü, bunu bire bir gördüklerini belirterek, "Emekli alması gerekeni alamıyor. Pazara gidiyor, 'Bu niye bu kadar pahalı? Ben ne yiyeceğim ne içeceğim? Bunu nasıl alacağım?' diye soruyor. File boş, çanta boş, geri dönüyor. Bunlara şahit oluyoruz. Kim tutacak emeklinin elinden? Hızır Aleyhisselam da yok artık gelsin elimizden tutsun. Görünmüyor, o da bize yaklaşmıyor. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Emekliler çok zor durumda. Kirası var, elektriği var, suyu var; aldığı para hiçbirine yetmiyor. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Emeklilerin elinden tutulmasını, yanlarında olunmasını istiyoruz. Bu maaşların artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.