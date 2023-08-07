Emekli Tümgeneral Bekir Sıtkı Özdeğirmenci Afyonkarahisar'da defnedildi

Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı vefat eden emekli Tümgeneral Bekir Sıtkı Özdeğirmenci için Afyonkarahisar'da askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Özdeğirmenci'nin naaşı Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.