Emekli Mühendis Adana'da Tarıma Kazandırdığı Araziye Keçiboynuzu Fidanı Dikti

Adana'da 67 yaşındaki emekli makine mühendisi Cihangir Kasapoğlu, devletten kiraladığı 156 dönümlük atıl araziyi diktiği 2 bin keçiboynuzu fidanıyla tarıma kazandırmayı hedefliyor.

Emekliliğinin ardından doğada vakit geçirmek isteyen Kasapoğlu, 2 yıl önce Adana Orman Bölge Müdürlüğünce orman vasfını kaybetmiş arazilerin canlandırılması için yürütülen "Özel Ağaçlandırma Projesi"ne başvurdu.

Müracaatı kabul edilen Kasapoğlu, Müdürlüğün 49 yıllığına kiraladığı Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki 156 dönümlük sahanın ağaçlandırma görevini devraldı.

Kasapoğlu, çalı ve taşları iş makineleriyle temizledikten sonra toprak takviyesi yaptığı araziye 2 bin keçiboynuzu fidanı dikti.

Su kuyusu açıp güneş enerjisiyle çalışan damla sulama sistemi kuran Kasapoğlu, gübreleme ve bakım çalışmalarıyla araziyi yeniden yeşertti.

"Topraktan ürün çıkarmak çok güzel bir duygu"

Cihangir Kasapoğlu, AA muhabirine, tarımla uğraşmayı çok sevdiğini söyledi.

Makine mühendisliğinden sonra doğada vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Tabiatla uğraşmak güzel. Yıllarca atölyede, sahada, beton bir dünyanın içinde çalıştık. Şimdi burada tabiatın ve yeşilliklerin içinde olmak ayrı bir mutluluk. İnsanlar toprakla uğraştıklarında daha geniş bakış açısı kazanırlar. Topraktan ürün çıkarmak, tohumun büyüdüğünü görmek çok güzel bir duygu."

Kasapoğlu, araziyi canlandırırken her aşamada Orman Bölge Müdürlünden destek aldığını ifade ederek, "Devletin bu projesi çok kıymetli çünkü hem üretime katkı sağlanıyor hem de kıraç araziler yeniden doğaya kazandırılıyor. Buralar önceden taşlıktı, şimdi yeşillenen bir sahaya dönüştü." dedi.

"Pekmez tesisi kurmayı düşünüyoruz"

Gelecekteki planının yetiştireceği keçiboynuzlarını işlemek olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Devletin bize tahsis ettiği alandaki tüm ekimleri tamamladık. Şimdi hedefimiz ağaçların bakımını yapıp verim almak ve buradan çıkan ürünleri değerlendirmek. Keçiboynuzu, kakao alternatifi olarak kullanılan, içinde çok sayıda vitamin bulunan kıymetli bir ürün. Gelecekte ağaçlardan ürün aldığımızda, pekmez ve yan ürünler üretecek bir tesis kurmayı düşünüyoruz."

Kasapoğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladığını sözlerine ekledi.