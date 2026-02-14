CHP Niğde Milletvekili Gürer: "2018'de Bayram İkramiyesiyle 16 Ramazan Kolisi Alınırken, Bugün 8 Koli Alınabiliyor"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesindeki alım gücünü ramazan kolisi fiyatları üzerindeki değişimle kıyaslayarak, 2018 yılında bayram ikramiyesiyle 16 adet ramazan kolisi alınırken, 2026 yılında bunun 8 koliye düştüğünü bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesinin alım gücündeki düşüşü ramazan kolisi fiyatları üzerinden kıyasladığı açıklamasında, "2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin girişimi ile emekliye bin TL bayram ikramiyesi verildi. 2025 ve 2026 yıllarında ikramiye 4 bin TL oldu. Kağıt üzerinde 4 kat artış var. ramazan kolisi fiyatlarına baktığımızda tablo tam tersini gösteriyor. Emeklinin alım gücü katlanarak düşmüş durumda" dedi.

2018 yılında bin TL'llik bayram ikramiyesiyle en küçük ramazan kolisinden 16 adet alındığını ifade eden Gürer, 2026 yılında 4 bin TL'lik bayram ikramiyesiyle en küçük ramazan kolisinden 8 adet alınabildiğini belirtti. Gürer, "Ramazan kolisi fiyatları büyüklüklerine göre yüzde 700 ila yüzde 1500 arasında artmış. Bayram ikramiyesi ise sadece yüzde 300 artmış. Enflasyon karşısında ezilen yine emekli olmuştur" dedi.

Gürer, "Emeklinin cebine giren para 4 katına çıkmış görünüyor ama mutfaktaki yangın 10–15 kat büyümüş durumda, Bayram ikramiyesi emeklinin yüzünü güldürmek için verildi. 2018'de 16 koli alınan ikramiye bugün 8 kolinin altına düştü. Bayram ikramiyesi yılda 2 kez verilmekte olup asgari ücret seviyesine mutlaka çıkarılmalıdır. Böyle giderse bayram ikramiyesi toruna verilen harçlığı dahi karşılayamaz duruma gerileyecektir" diye konuştu.

Gürer, "Bayram sabahı torunun kapısını çalıp cebine harçlık koyamayan bir dede tablosu, bu ülkenin en ağır ekonomik göstergesidir. Emeklinin bayramını geri verin. Bayram ikramiyesi göstermelik değil, gerçek alım gücünü koruyan bir düzeye çıkarılmalıdır. Büyüklerin torununa gönül rahatlığıyla harçlık verebildiği günler geri gelmeden ülkede ekonomi düzeldi denemez" ifadesini kullandı.