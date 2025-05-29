Emekli Bayram İkramiyesi Hayal Kırıklığı Yarattı

Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli 4 bin lira ikramiye alacak. Ancak beklentilerin çok altında kalan bu miktar çoğunu hayal kırıklığına uğrattı. İşte bazı emeklilerin görüşleri: Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekliye 4 biner lira ikramiye verilecek. Bu yıl yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya yükseltilen ikramiyenin artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını dile getiren çok sayıda emekli hayal kırıklığını dile getiriyor.

İkramiyelerin temel ihtiyaç maddelerindeki artış dikkate alınarak yükseltilmesi gerektiğini ifade eden pek çok emekliden biri, ANKA Haber Ajansı'na, "Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak, bu tür bayram ikramiyelerinin en azından enflasyon oranında artırılması gerekirdi. 4 bin lira birçok emekli için bir şey ifade etmiyor" dedi.

Emekli Mahmut Hardal ise, "Bayram ikramiyesi günümüz koşullarında en azından bir asgari ücret kadar olmalı. Cumhuriyet Bayramı da önemli bir bayram" diyerek onunla birlikte yılda iki değil en az üç defa ikramiye verilmesi gerektiğini savunuyor. Belirlenen ikramiyenin kimseye yetmeyeceğini belirten Ali Altılar da, "Şu anda 4 bin liranın bir anlamı yok. Bir maaş ikramiye, bir maaş da bayram ikramiyesi olması lazım. 16 bin lira para nereye yetiyor? Bu bayram evde oturacağız, vantilatörün karşısında. 5-6 sene öncesine kadar gidip 10-15 gün yazlıkta bir ev tutuyorduk. Şimdi hiçbir şey yok" sözleri ile bugünün koşullarında kısa bir tatilin bile imkansız hale geldiğine dikkat çekiyor.

"Bayramda evdeyiz. Kapıdan çıkamıyoruz zaten. Kurbanın yanından geçmek de mümkün değil" diyen Seyit Polat da bayram ikramiyesinin düşük olduğunun ve bayramın hakkıyla idrak edilemediğinin altını çiziyor.

"Bu ikramiye ile ancak 2-3 kilo et alırsın"

Bir diğer emekli Cemal Gök'ün görüşleri ise şöyle: "Önceden bin liraydı, bir kurbanı alıyordu. Şimdi tırnağını alamıyoruz. Bizi tamamen unuttular. İkramiye en az 15 bin lira olmalıydı. Yani bir kurbanı alacak şekilde olması gerekiyordu. 4 bin lirayla ne alınır? 2-3 kilo et alırsın, başka bir şey alamazsın." 27 yıl resmi bir kurumda çalıştığını ve en yüksek dereceden emekli olduğunu aktaran Gök, "İnanın ki asgari ücret alıyorum. Bize durmadan nasihat veriyorlar; sabır, sabır... Onlar sabır yapsın biraz da. Biz çok sabrediyoruz" diyor.

Başka bir emekli de aylıklarının asgari ücretin yüzde 20 fazlası olması gerektiğini belirterek "Seyyanen zam emeklilere verilmedi. Memura enflasyon var da emekliye yok mu? Seyyanen zammı emekliye neden vermiyor? Ama yerel seçimlerde cevabını aldı. Tahmin ediyorum genel seçimlerde de bir cevap alacak" ifadelerini kullanıyor.

Memur emeklisi olan Veli Yel ise kendilerinin de hak ettikleri değeri görmediklerini belirterek şunları dile getiriyor: "Şu anda bir kurban 15 bin 500 lira. Hiç olmazsa 10 bin lira verilmesi lazım. 4 bin liraya kurban mı var? Vallahi horoz bile bin lira, 2 bin lira."

ANKA / ETO,ET

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