Emekli Astsubay, Doğduğu Köyde Deveci Armudu Yetiştiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan astsubay, doğduğu köyde deveci armudu yetiştirmeye başladı. Bu yıl 40 ton ürün beklentisi olduğunu söyleyen emekli astsubay, armutlarının tamamen organik şartlarda yetiştirildiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra doğduğu köye yerleşen emekli Astsubay, 15 dekar alanda yetiştirdiği deveci armudunun hasadına başladı. Yüksel Apaydın, bu yıl 40 ton ürün beklentisi olduğunu söyledi.

Jandarma Komutanlığı'ndan emekli olduktan sonra doğduğu topraklara dönen Emekli Astsubay Yüksel Apaydın, ilçeye bağlı Karakaya Köyü'nde damla sulama sistemi ile bahçesinde armut yetiştirmeye başladı.

Amatör olarak başladığı armut yetiştiriciliği işine daha sonra profesyonel olarak devam ettiğini hatırlatan Apaydın, "Bin 200 adet ağacım var. Şimdi ağaçlar 11 yaşındalar, ağaç başı 25 kilogram verim almaktayım, bu yıl da 40 ton deveci armudu hasadı bekliyorum" dedi.

11 yıl önce emekli olduktan sonra deveci armudunun bu bölgede de yetişebileceğini düşünerek 35 dönüm üzerinden 15 dönümünü deveci armuduna ayırdım diyen Apaydın, "15 dönüm alanda yaklaşık bin 200 yarı bodur armut ağacı diktim. Bu sene 10. yaşı dolan bu ağaçlardan tahmin ediyorum 40 ton civarında bir ürün elde edeceğim" dedi.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, köye giderek Yüksel Apaydın'dan bilgi aldı. Her boydan armudun yetiştiğini söyleyen Apaydın, bazı armutların 700 gram ağırlığında olduğunu ve iriliğiyle dikkat çektiğini belirtti. Armutların tamamen organik şartlar altında yetiştirildiğini belirten Apaydın, 700 grama kadar olan armudu görenlerin hayrete düştüğünü ifade etti.

'Armutların hasadı 8 gün sürüyor'

Armut hasadını 10 çalışan ile gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 8 gün sürdüğünü söyleyen Apaydın, "Bayanlardan toplamacılar oluyor, boylarına göre ayıranlar oluyor. Erkek çalışanlar ise bayanların yetişemediği alanlara merdivenlerle üst dallarda ki hasadı gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

'Hasat günü düzenlendi'

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Karakaya köyü'nde damla sulama sistemi ile 15 dönüm arazide deveci armudu yetiştiren Apaydın için hasat günü düzenlendi.

Düzenlenen programa Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ile siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda 11 yıl önce emekli olduktan sonra deveci armudunun bu bölgede de yetişebileceğini düşünerek, 15 dönüm araziye deveci armudu diktiğini söyleyen Yüksel Apaydın, 15 dönüm alanda yaklaşık bin 200 yarı bodur armut ağacının olduğunu ve bu sene 10. yaşı dolan ağaçlardan 40 ton civarında bir ürün elde edeceğini tahmin ettiğini kaydetti.

Apaydın'ın konuşmasının ardından Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek birer konuşma yaparak, Apaydın'ı tebrik ettiler. - ÇORUM