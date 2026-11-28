(ANKARA) - Emekli Albay Orkun Özeller, son kitabı "Omurga"yı Ankara'da tanıttı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özeller, yaklaşık iki ay süren tutukluluğunda yaşadıklarını anlatmak ve Türkiye'deki hukuksuzluklara dikkat çekmek için kitabı yazmaya karar verdiğini söyledi.

Emekli Albay Orkun Özeller'in son kitabı "Omurga" için Ankara'da, Gençlik Parkı'ndaki Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda tanıtım etkinliği düzenlendi. Program, saat 17.00'de Özeller'in okurları için kitaplarını imzalamasıyla başladı. Etkinliğe İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da katıldı. Güvenpark'ta özlük hakları için eylem yapan şehit er yakınları ve gazilerden bazıları da kitap imzalatmak için salona geldi.

"BİR ÜNİFORMA ÇIKIYOR AMA BİR YEMİN KALIYOR"

Özeller, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türk bayrağı, İstiklal Marşı, Cumhuriyet ve Atatürk'ün kendileri için ortak değerler olduğunu söyledi. Askerlik yemininin emekliliğinde de kendisine yön verdiğini belirten Özeller, "Şimdi emekli olduğunuz zaman bir üniforma çıkıyor ama bir yemin kalıyor" diye konuştu.

Kitabı yazma kararını tutukluluğu sırasında aldığını anlatan Özeller, yaklaşık iki ay cezaevinde kaldığını söyledi. Özeller, bu süreçte hukuk açısından neler yaşandığını anlatmak ve Türkiye'deki adaletsizliklere dikkat çekmek istediğini belirtti. Gazetecilerin muhalif olarak nitelendirilerek susturulmaya çalışıldığını savunan Özeller, neden tutuklu yargılandıklarını sordu. Kişilerin inancı ve düşüncesi ne olursa olsun hukukun esas alınması gerektiğini belirten Özeller, "Biz adaletin, hukukun esas olmasını istiyoruz" dedi.

"BU ÜLKEYE BU FON KRİZLERİNİ YAŞATTIRMAZDINIZ"

Özeller, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ekonomiye sağlayacağı katkıya ilişkin açıklamaları da eleştirdi. Fon krizinin Türkiye ekonomisine verdiği zararın, 40 yıllık terörle mücadelenin ekonomik maliyetiyle karşılaştırılabilecek boyutta olduğunu öne süren Özeller, ülkenin kalkınmasını amaçlayanların öncelikle bu tür krizleri önlemesi gerektiğini söyledi. Özeller, "Sizin gerçekten ülkeyi kalkındırmak gibi bir niyetiniz varsa bu ülkeye bu fon krizlerini yaşattırmazdınız" ifadelerini kullandı.

"DÜN SÖYLEDİKLERİMİZLE BUGÜN SÖYLEDİKLERİMİZ FARKLI DEĞİL"

Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiği ve silah bıraktığı yönündeki açıklamalarını da eleştirdi. Örgütün kuruluş yıl dönümünün kutlandığını söyleyen Özeller, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığına ilişkin resmi bir raporun kamuoyuna sunulmadığını savundu. Özeller, "Biz bunları söylüyoruz, ifade ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Omurgalı bir duruş göstermek için yapıyoruz. Dün söylediklerimizle bugün söylediklerimiz farklı değil. Bizim için dün terörist bugün de terörist" dedi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a villa verildiği iddiasının hangi yasal dayanağa ve hukuki gerekçeye dayandığını soran Özeller, bu konuda yanıt alamadığını söyledi. Hukukun üstünlüğünü ve kardeşlik ortamının korunmasını savunmayı sürdüreceğini belirten Özeller, gençlerin ülkeyi daha iyi bir yere taşıyacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: ANKA