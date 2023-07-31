Emek Mahallesi'nde Vatandaşlar Noter Açılmasını İstiyor

Eskişehir'de nüfus yoğunluğu olan Emek Mahallesi'nde vatandaşlar noter açılmasını istiyor.

Emek Mahallesi'nde yaşayan ve çevre mahallelerdeki binlerce vatandaşın noter işlemlerini gerçekleştirmek için şehir merkezine yada 75'inci Yıl Mahallesinde bulunan gitmek zorunda kalıyor. Konuyla ilgili vatandaşların sıkıntı yaşadığını ifade eden Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, bir noter ofisinin mahallelerinde açılması için yetkililere çağrıda bulundu. Noterlik hizmetlerinin herkes için erişilebilir ve kolay olması gerektiğini belirten mahalle muhtarı Akıl, Emek Mahallesi'ne bir noter ofisinin açılmasıyla birlikte, mahalle halkının ve çevre mahallelerin bu hizmetten daha kolay ve hızlı bir şekilde yararlanabileceğini ifade etti.

"Büyük bir mahalleyiz ve notere ihtiyacımız var"

Büyük ve kalabalık bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden mahalle muhtarı Sibel Akıl, "Emek Mahallesi 60 bin kadar nüfusa sahip Eskişehir'in en büyük mahallesidir. Mahallemizde ticari yoğunluk oldukça yüksektir. Mahallemize tüm kurumların hizmet binaları ve çeşitli banka ve bankacılık hizmetlerine ait ATM'ler mevcuttur. Mahallenin sakinlerinin ihtiyacı olduğunda noter işlerini yürütmesi için uzun bir yol kat etmektedirler. Mahallemizde ticaret hacmi yüksek. Bunun yanı sıra tapu işlemleri de fazla. Bu nedenle biz mahallemize noter açılmasını istiyoruz. Böylelikle Ihlamurkent, Vadişehir, Gündoğdu, 71 Evler ve 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki vatandaşları da böylelikle rahatlatmış olur. Ev alım satımlarında da artık direkt noter kullanılıyor. Veraset işlemlerinin de noter çok sık kullanıldığı için gerçekten mahallemizin noter ihtiyacı var. Bu konuyla ilgili bir an önce hizmet alabilmeyi umut ediyorum. Mahallemize bir noterin gelmesini çok istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR