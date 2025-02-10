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Elon Musk'tan dikkat çeken öneri: Radio Free Europe ve Voice of America kapatılsın

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Amerikalı milyarder Elon Musk, yıllık 1 milyar dolara mal olan Radio Free Europe ve Voice of America'nın kapatılması gerektiğini savundu. Musk, bu kuruluşların içeriklerinin geçerliliğini yitirdiğini ve vergi mükelleflerinin bu parayı boşa harcadığını belirtti.

Amerikalı milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, Radio Free Europe ile Voice of America'nın kapatılması gerektiğini belirterek, vatandaşların yıllık 1 milyar dolarını boşa harcadıklarını savundu. Musk, sosyal medya platformu X hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak bu kuruluşların neden kapatılması gerektiğini ifade etti. Paylaşımında Musk, "Evet, kapatalım gitsin. Bunaltıcı bürokrasiyi saymazsak Avrupa artık özgür. Farkında mısınız? Kimse artık bu kanalları dinlemiyor." ifadelerini kullandı.

"RADİKAL SOLCU ÇILGIN İNSANLAR"

Bu kuruluşların yıllık 1 milyar dolar vergiyi heba ettiklerini savunan Musk, "Burada yalnızca kendi kendilerine konuşan radikal solcu çılgın insanlar var." iddiasında bulundu. Grenell, paylaşımında Radio Free Europe ile Voice of America'nın devlet destekli yayın kuruluşları olduğunu belirterek, "Bu kuruluşlar, aşırı solcu aktivistlerle dolu. Buradaki insanlarla on yıllarca çalıştım. Geçmişin kalıntıları bunlar. Hükümet destekli medya kuruluşlarına ihtiyacımız yok." görüşünü savunmuştu.

Elon Musk'tan dikkat çeken öneri: Radio Free Europe ve Voice of America kapatılsın
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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