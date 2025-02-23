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Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı

Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
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ABD'de, Elon Musk'ın hükümet çalışanlarına yönelik haftalık iş raporu talebi, birçok federal kurum tarafından görmezden gelindi. FBI ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışanlarına bu talebe uymamaları yönünde talimatlar verdiği bildirildi.

ABD'de, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Dışişleri Bakanlığı dahil önemli kurumların, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) haftalık iş raporu talebine yanıt vermeyi düşünmediği bildirildi.

Başkan Donald Trump yönetimine bağlı birçok federal kurumun, DOGE yöneticisi Elon Musk'ın, federal hükümet personelinin pazartesi gününe kadar "haftalık çalışmalarını bildirmemeleri halinde istifa etmiş sayılacaklarını" belirttiği talebine uymayacağı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE FBI'DAN TALİMAT

ABD Senatosunda, 20 Şubat'ta yapılan oylama sonucu görevine resmen başlayan yeni FBI Direktörü Kash Patel'in de çalışanlarına Musk'ın talebini "en azından şimdilik görmezden gelmeleri" talimatını verdiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tibor Nagy tarafından kurum çalışanlarına gönderilen bir e-postada ise "Hiçbir çalışan, faaliyetlerini Bakanlığın komuta zincirinin dışında bir yere bildirmekle yükümlü değildir." ifadesine yer verildiği bilgisi paylaşıldı.

YASAL DAYANAK BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Lawler da Musk'ın federal kurumlara yönelik "sıkıştırma politikasını" değerlendirerek, "Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum. Açıkçası, birçok federal çalışan sendika sözleşmesi altında." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin, Musk'ın son talebine uymamaları durumunda on binlerce çalışanı işten çıkarmak için hangi yasal dayanağa sahip olduğu belirsizliğini koruyor.

NE OLMUŞTU?

Musk'ın ekibi tarafından 23 Şubat'ta, yüz binlerce federal çalışana, geçen hafta yaptıkları işleri beş madde ile detaylandırmalarını isteyen bir e-posta gönderilmişti. Daha sonra X platformunda konuyla ilgili paylaşımda bulunan Musk, belirlenen son tarihte yanıt vermeyen herhangi bir çalışanın "işini kaybedeceğini" yazmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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