Elif Eyüp, Sakatlık Sonrası Çocuklara Atletizmi Aşılıyor

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde yetişen, yerel, bölgesel ve ulusal şampiyonalarda önemli dereceler elde ederek Fenerbahçe'ye transfer olan Elif Eyüp (26), sakatlığı nedeniyle aktif spor kariyerini bıraktıktan sonra döndüğü doğup büyüdüğü ilçede çocukları atletizmle tanıştırıyor. Hemşehrilerinin 'Rüzgarın kızı' lakabını taktığı Elif Eyüp, 'Ulaşamadığımız çocuk kalmasın, dokunmadığımız kalp kalmasın' sloganıyla ilçedeki tüm okulları ve kırsal mahalleleri tek tek gezdi, ilçe merkezinden 50, kırsal mahallelerden ise 30 çocuğu atletizme başlattı. Elif Eyüp, "Sakatlığım sebebiyle atletizmde yazdığım hikayem yarım kaldı. O yarım kalan hikayeyi yetiştirdiğim sporcularla tamamlamaya çalışıyorum" dedi.

Aşkale'de yaşayan Mine-Abdulkadir Eyüp çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan Elif Eyüp, ilkokul çağlarında başladığı atletizmde bölgesel ve ulusal yarışlarda kürsüye çıkarak çok sayıda madalya kazandı. Milli bayramlarda düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirilmesine heveslenen Elif Eyüp, 3 Mart İlköğretim Okulu'nda henüz 6'ncı sınıf öğrencisiyken öğretmeninin de desteğiyle 2010 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koşusuna katılarak birinci oldu. Ödülünü protokolde alan Eyüp, ertesi yıl 19 Mayıs törenleri kapsamında yapılan yarışmada da birincilik kürsüsüne çıktı. Atletizme devam eden Elif Eyüp, Erzurum'da ilk kez katıldığı 1500 metre yarışında altın madalya kazandı. Atletizmdeki başarıları sebebiyle Aşkale'de yaşayanların 'Rüzgarın Kızı' lakabını taktığı Elif Eyüp, Fesih Doğan ve İsmail Güzeloğlu'nun antrenörlüğü nezaretinde katıldığı Türkiye şampiyonasında 400 metrede ikinci, 800 metrede altın madalya kazandı. Eyüp, ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli forma altında da başarılarını sürdüren Eyüp, tendon çatlağı sebebiyle aktif spor hayatına nokta koydu.

GÖNÜLLÜ ANTRENÖRLÜKLERİNİ YAPIYOR

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü okuyan Elif Eyüp, Ankara'da katıldığı kursu da başarıyla tamamlayarak atletizm antrenörü belgesi aldı. Aşkale ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Elif Eyüp, atletizme yeni sporcular kazandırmak için çalışmaya başladı. 'Ulaşamadığımız çocuk kalmasın, dokunmadığımız kalp kalmasın' sloganıyla ilçedeki tüm okulları ve kırsal mahalleleri tek tek gezen Eyüp, ailelere ve çocuklara atletizmi anlattı, yaptığı birebir görüşmeler sonunda ilçe merkezinde 50, kırsal mahallelerde ise 30 çocuğu atletizm sporuyla tanıştırdı. Gönüllü antrenörlük yapan Eyüp, hafta içi ilçe merkezinden gelen çocukları, hafta sonralı da kırsal mahallelerden gelenleri çalıştırıyor.

İLK PARALİMPİK ÖĞRENCİSİ

Aşkale'de çok sayıda çocuğu atletizm sporuna kazandıran Elif Eyüp, çalıştırdığı sağ kolu dizinden aşağısı tutmayan sporcusu Yusuf Göktuğ Dönmez ile kürsüye çıkmayı başardı. Erzurum'da düzenlenen okullar arası yarışmalara 3 kilometrelik kros etabında katılan Yusuf Göktuğ Dönmez, paralimpik dalda birinci olarak kürsüye çıktı. Öğrencisinin mutluluğuna ortak olan Elif Eyüp, "İlçemizde bir ilki gerçekleştirmiş bulunarak yıldız erkekler okullar il birinciliği yarışmalarında paralimpik atletizm branşında Yusuf Göktuğ Dönmez kendi kategorisinde birinci oldu" dedi.

YETENEKLİ ÇOCUKLARIMIZ ÇOK FAZLA

Atletizmi çok sevdiğini ve sakatlığı sebebiyle bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Elif Eyüp, yarım kalan başarı duygusunu yetiştirdiği sporcularla gidermeye çalıştığını söyledi. İlçe merkezindeki çocuklara ulaşmasında sıkıntı olmadığını ama kırsaldaki çocuklara atletizmi anlatmak için mahalle mahalle gezdiğini ifade eden Eyüp, "Gittiğim mahallelerdeki çocuklara atletizmi tanıtarak onları antrenmanlara davet ettim. İlk başladığımda ilçe merkezindeki çocukları spora getirmekte zorlanıyordum ama şimdi köylerden çocuklar haftanın bir günü bile olsa salonumuza alıyoruz. Çocuklar da burayı görünce arkadaşlarına söylüyor. Böylelikle ulaştığımız çocuk sayısı da artıyor. Bu yıl ilçe merkezinde 50 çocuk, kırsal mahallelerden yani köylerden ise 30 sporcuya ulaştık. İlçe merkezinde her gün antrenmanımız var. Köylerden gelenlerle ise hafta sonu çalışma imkanı buluyoruz. Yetenekli çocuklarımız çok fazla. Bizim için başarı önemli olduğu kadar ilçemize faydalı disiplinli sporcular kazandırmak ta önemli. Sporcularımızı milli formada yarışmaları için yetiştiriyorum" diye konuştu.

Sporcuyken başarılı olduğunu Aşkalelilerin kendisine 'Rüzgarın kızı' lakabını verdiğini ifade eden Eyüp, "Tandon çatlağı sebebiyle sporu bırakmak zorunda kaldım. Atletizmde yazacağım hikayem de yarım kaldı. Şimdi o yarım kalan hikayeyi yetiştirdiğim sporcularla tamamlamaya çalışıyorum. Onlar başarılı oldukça bende onlarla birlikte hem spor yapıyor hem de başarı duygumu tamamlıyorum. İçimde ukde kalan duyguyu sporcularımla tamamlıyorum" dedi.