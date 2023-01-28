ELEKTRONİK EŞYA DÜKKANINDAKİ YANGIN DİĞER İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ Güncel Haberler ADANA'da bir iş merkezinde bulunan elektronik eşya dükkanı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. ADANA'da bir iş merkezinde bulunan elektronik eşya dükkanı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Gece yarısı, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki iş merkezinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Elektronik ürünlerin satıldığı dükkanda çıktığı belirlenen ve alevlerin iş yerini tamamen sardığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Aynı iş merkezinde 3 Aralık günü, meşale yakmaktan kaynaklı yangın çıkmış, 3 iş yerinde milyonlarca liralık zarar meydana gelmişti. Uzman itfaiye erleri ve polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Reşatbey Mahallesi İtfaiye Seyhan Güncel Haberler

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