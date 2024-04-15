Elazığ'ın Keban ilçesinde turistik tabela tahrip edildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde belediye tarafından ziyaretçi terasına turistik amaçlı yerleştirilen tabela tahrip edildi.

İlçenin Değirmenbaşı Mahallesi'nde bulunan ziyaretçi terasına, yerli ve yabancı turistlerin Fırat Nehri ve Keban Barajı manzarası eşliğinde hatıra fotoğraf çektirmesi için yerleştirdiği platformdan oluşan üzerinde alabalık figürü ve "Keban" yazısı bulunan tabela kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından zarar gördü.

Tabelayı tahrip edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.