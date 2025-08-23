Elazığ'daki Kadın Kooperatifine Modern Destek

ELAZIĞ'da, haziran ayındaki yangında zarar gören Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin leblebi üretim tesisine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla modern makinelerle destek sağlandı.

Ağın ilçesinde 15 Haziran'da çıkan yangında, Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait leblebi üretim tesisi zarar gördü. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, 21 Haziran'da tesisi ziyaret etti. Nazırlı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşerek kooperatife destek sağlanacağı sözünü aldı. Yaklaşık 2 ay sonra tesisi tekrar ziyaret eden Nazırlı, makine ekipmanlarının kurulduğunu ve üretim faaliyetlerinin yeniden başladığını söyledi. Nazırlı, "Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz tarafından sağlanan makinelerle atölye baştan sona yenilendi. Elazığ'a, Ağın'a ve üreten kadınlara verdikleri destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Nazırlı'ya, ziyarette Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ile İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de eşlik etti.

'SİZLER İÇİN VARIZ'

Ziyarette Bakan Yumaklı ile telefonla görüşen Kooperatif Başkanı Samiye Genç, destekten dolayı teşekkür etti. Bakan Yumaklı da görüşmede, "Biz sizler için varız. Görevimiz, üretim yapmanıza vesile olmak ihtiyacınızı karşılamaktır" ifadelerini kullandı.