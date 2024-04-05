Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler H.B. ve E.B'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinden yapılan aramada 1600 uyuşturucu nitelikte hap, 300 gram esrar, 65 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.