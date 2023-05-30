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Elazığ'da sağanak yağış hayatı felç etti: 105 hayvan telef oldu

Elazığ'da sağanak yağış hayatı felç etti: 105 hayvan telef oldu

Güncel Haberler

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile köyleri su bastı. Su taşkınları nedeni ile 103 küçük baş hayvan ile 2 eşek telef oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'dan dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Elazığ'da sağanak yağış hayatı felç etti: 105 hayvan telef oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile köyleri su bastı. Su taşkınları nedeni ile 103 küçük baş hayvan ile 2 eşek telef oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'dan dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok derenin taştığı kentte, cadde ve sokakları da su bastı. Öte yandan sağanak ve dolu yağışının neden olduğu taşkınlar nedeni ile Hıdırbaba köyünde 103 küçükbaş ve 2 de eşek suya kapılıp telef oldu.

Yoğun yağışların yarına kadar etkisini devam ettireceği öğrenildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Güncel Haberler

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