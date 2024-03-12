Elazığ'da otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi'nde H.A.'nın kullandığı 23 BK 265 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.