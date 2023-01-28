Elazığ'da köyde mahsur kalan hasta, yol açılarak hastaneye yetiştirildi Güncel Haberler ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan Mehmet Halis Çelik, iş makineleriyle yol açılarak ambulansla hastaneye yetiştirildi. ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan Mehmet Halis Çelik, iş makineleriyle yol açılarak ambulansla hastaneye yetiştirildi. Kentte gece saatlerinden bu yana etkisini gösteren yoğun kar yağışından dolayı, Karakoçan ilçesi Bardaklı köy yolu kapandı. Köyde yaşayan ve kalp rahatsızlığı bulunan Mehmet Halis Çelik fenalaşınca, ailesi hastaneye götürmek için sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolunun yağıştan kapalı olmasından dolayı hastaya ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerine haber verildi. Ambulans, iş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaşıp Çelik'e ilk müdahalesini yaptı. Hastaneye yetiştirilen Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karakoçan Güncel Haberler

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