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Elazığ'da kayıp kadının toprağa gömülü cesedi bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ'da kaybolan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cesedi toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da kayıp 25 yaşındaki kadının toprağa gömülü cesedi bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu genç kadının cesedine ulaşıldı.

Polis ekipleri, genç kadının cesedini merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde buldu.

Günana'nın cesedi, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Morg önünde bekleyen anne Zeycan Günana ve diğer aile fertleri gözyaşı döktü.

Genç kadının ağabeyi Sidar Günana, gazetecilere, 6 Mayıs'ta köydeki bir akrabalarının kız kardeşini arayarak yaşlı hastalarının bakımına destek için evlerine çağırdığını söyledi.

Eşinden ayrılan ve bir kızı olan kardeşinin o gün evden ayrıldığını ve bir daha gelmediğini ifade eden Günana, "Öğle saatlerinde birkaç kez aramamıza rağmen kendisine ulaşamayınca durumu akşam saatlerinde polis ve jandarmaya bildirdik. Kardeşimin cesedi bulundu. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Tek isteğimiz adalet yerini bulsun. Bu, Anneler Günü'nde bir anneye verilecek en büyük acıdır." dedi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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