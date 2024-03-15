Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, T.Z.C. ve G.A'nın iş yerinde kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 130 bin 270 makaron ve 280 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, T.Z.C. ve G.A'nın iş yerinde kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 130 bin 270 makaron ve 280 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi, şüphelileri yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.