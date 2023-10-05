Elazığ'da İsale Hattı Çalışmaları Nedeniyle Ormanlık Alanda Ağaç Kesimi Yapıldı

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, "Adliye binasından İpekyolu tesislerine kadar yeni bir yol açılmış. Açılan yolun kenarlarında onlarca 30-50 yıllık ağaçlara kıyılmış… Kıyılan ağaçların olduğu bölgede DSİ'nin yapmış olduğu bazı çalışmalardan da anladık ki; şehir içme suyu isale hattını buradan geçirmişler ama bu hat buradan geçerken bu kadar ağaçların katledilmesine gerek yoktu" dedi.

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, kente içme suyu sağlanması amacıyla yapılan isale hattı çalışmaları nedeniyle Fırat Üniversitesi'ne ait ormanlık alanda ağaç kesimi yapıldığını iddia etti. Koca, şunları söyledi:

"Adliye binasından İpekyolu tesislerine kadar yeni bir yol açılmış. Açılan yolun kenarlarında onlarca 30-50 yıllık ağaçlara kıyılmış. Kıydıkları gibi de akıl edip kaldırmamışlar. Ciddi bir ağaç kıyımı var. Sayın Valimiz başta olmak üzere ilimizin milletvekillerinin, siyasi erkinin özellikle de bu bölgeye gelip, bu ağaçlara kimlerin niye kıydıklarını görmelerini istiyoruz. Biraz ilerlediğimizde yine kıyılan ağaçların olduğu bölgede DSİ'nin kendi kurumsal rengiyle yapmış olduğu bazı çalışmalardan da anladık ki; şehir içme suyu isale hattını buradan geçirmişler ama bu hat buradan geçerken bu kadar ağaçların katledilmesine gerek yoktu. Devletin en köklü resmi kurumlarından olan ve görevi de ağaçları ve tarımı sulamakla sorumlu olan bir kurumun bir formül bulmayıp böylesine büyük ve yaşlı ağaçları katletmesi hakikaten içimizi acıttı. Kaldı ki burası gördüğünüz gibi ormanlık alan, mesire alanının üst tarafı, hep çam ağaçlarıyla kaplı bir alan, buradan şehir merkezine ve şehrin tamamına tabiri caizse oksijen pompalanıyor. Bu oksijeni kesmek ve ağaçları katletmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. İlgililerin ve de özellikle yargının bu konuyu ele alıp sorumlu kişilerden bunun hesabını sormalarını bekliyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ağaçlandırmadan sorumlu şube müdürünün bu konuya bir açıklık getirip, kamuoyunu ağaçlar konusunda bilgilendirmesini istiyoruz."